今年第三季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之的零售流水，按年錄得40%至50%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得30%至40%高段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長，及批發渠道錄得30%至40%高段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得50%至60%中段增長。於今年9月底，在中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,803個，較上一季末淨增加99個，本年迄今淨減少109個；而李寧YOUNG 銷售點數量共計1,137個。

集團在今年10月底，以先舊後新配股集資，所得款項淨額約104.3億元，擬將用作推出新品類、擴張國際市場、進一步提升供應鏈系統和未來業務投資等。期後股價一度失守認購價每股87.5元，惟大約半個月已重返配股前水平。走勢上，目前失守多條主要平均線，惟STC%K回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮86元吸納，反彈阻力98元，不跌穿80元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份