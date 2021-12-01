海螺創業有望整固後再上

今年上半年，集團的垃圾處置的收入按年增加30.7%至29.73億元（人民幣，下同），收入佔比76.6%，主要由於集團沙河、寧國、騰衝等10個項目陸續投產運營，以及垃圾發電在建項目增多，帶動收入增長所致。至於固廢及危廢處置，分部收入增加86.9%至7.32億元，佔總收入的18.86%；分部毛利率達到61.99%。期內，集團共接收固廢和危廢約94.43萬噸，按年增加121%。

另外，集團早前建議分拆海螺環保股份上市，透過介紹上市方式、在聯交所主板獨立上市。集團將按照公司的持股比例，全數海螺環保股份分派予股東，藉此以實物分派落實建議分拆。海螺環保主要從事於中國提供工業固危廢處置業務，完成建議分拆後，海螺環保將不再為公司的附屬公司。

走勢上，10月8日升至39.5元（港元，下同）後於長方形通道橫行整固，近日失守10天和20天線，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低37元以下吸納，若以大成交突破39.5元阻力，升勢有望持續，不跌穿36元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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