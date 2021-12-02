旺旺積極發展新興渠道

期內，佔乳品及飲料類收益逾90%以上、核心產品「旺仔牛奶」的收入按年增加23.9%，其中財年一、二季按年增幅均超過20%。集團以往較依賴傳統渠道，惟目前積極發展新興渠道，包括與各類電商平台的合作、母嬰渠道、OEM代工和特通渠道等，提升產能利用效率。2021財年上半年，集團的新興渠道已佔集團總收益比接近雙位數，成為集團收益增長的核心驅動力之一。

2021財年上半年，集團的資本開支總額為2.13億元，分別投入5,136萬元、8,308萬元和3,484萬元，用於增加三大類產品的生產廠房和機器及設備等設施，更新部分老舊廠房與生產設施，其餘的資本支出主要用於增加資訊設施和包裝設施等。今年9月底，淨現金為91.61億元；存貨周轉天數為79日，較2021年3月底的85日減少6日。集團的現金流穩定，支持集團持續派息，同時進行股份回購。

走勢上，目前處於上升軌，各平均線呈順向排序屬利好，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮6.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力7元，不跌穿6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份