港華燃氣售氣量持續增加

今年上半年，集團的營業額77.72億元，按年增加40%，純利上升34%至7.78億元。期內，總售氣量按年增加32%至72.61億立方米，其中工業售氣量上升41%至35.92億立方米，商業售氣量增加28%至9.18億立方米，分別佔總售氣量的50%和13%。由於整體售氣量上升，集團的銷售管道燃氣及能源業務的收入上升40%至65.14億元。燃氣接駁業務的接駁費收入為9.03億元，按年增加20%。期內，延伸業務的營業額按年增加152%至3.55億元。

上月底，集團舉行特別股東大會表決更名為「港華智慧能源有限公司」，於贊成票數超過75%，特別決議案獲得通過。另外，集團今年7月完成向上海燃氣增資至25%股權。透過雙方深度合作，集團的城市燃氣業務將延伸至上海。集團繼續加強自家品牌「港華紫荊」的銷售。在上海燃氣的交易完成後，集團的客戶數目大增至超過2,000萬，並對旗下高端爐具和廚櫃、燃氣保險及其他延伸業務，帶來潛在擴展機遇。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮5.3元以下吸納，反彈阻力5.9元，不跌穿4.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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