華能國際加快發展潔淨能源

今年第三季度，集團在內地各運行電廠按合併報表口徑完成售電量1,151.88億千瓦時，按年增加11%；而首三季累計完成售電量3,231.15億千瓦時，按年上升17.1%，平均上網結算電價為每兆瓦時417.79元（人民幣，下同），按年增加1.28%。至於市場化交易電量比例，今年首三季為59.99%，按年提高3.05個百分點。

今年第三季度，集團盈轉虧，錄得虧損35億元，去年同期純利34億元，營業收入499億元，按年增加16.8%。集團表示，期內煤價上漲，對公司經營情況產生較大影響。今年首三季度，營業收入1,450億元，按年上升19%，純利下跌91.4%至7.83億元。現價計，預測股息率約4.6厘，具有一定吸引力。

走勢上，11月23日跌至3.08元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟升至保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低3.5元吸納，反彈阻力4.43元，不跌穿3.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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