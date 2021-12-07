潤啤積極拓展高端市場

今年上半年，集團整體啤酒銷量按年上升4.9%至633.7萬千升，其中，次高檔及以上啤酒銷量達100萬千升，按年增加50.9%，反映產品結構顯著提升。集團繼續優化產能，去除低效產能，提高生產工廠的平均規模。今年上半年，已停止營運2間啤酒廠。今年6月底，集團在內地25個省、市、區營運68間啤酒廠，年產能約18,700,000千升。

今年上半年，集團營業額196.34億元（人民幣，下同），按年增加12.8%，純利大幅增加106.4%至42.91億元。集團整體平均銷售價格按年上升7.5%，抵消原材料和包裝物料價格提升，整體毛利按年增加18.1%至83.05億元。今年6月底，集團的綜合現金及銀行存款118.15億元，並無借貸，處於淨現金狀況。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料見改善，宜候低60元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力67.9元，不跌穿57元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份