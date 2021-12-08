比亞迪電子具反彈空間

不過，預期芯片短缺的問題有望逐步改善，以及5G手機和物聯網產品的市場滲透率持續上升，預期智能手機市場持續復甦。另外，內地的新能源汽車的產量和銷量持續增加，集團服務於母公司和外部汽車品牌的多媒體中控系統出貨量有望保持增長。同時，集團積極擴充智能汽車域控制器等新的產品線。

至於電子霧化業務，集團針對大客戶的新項目的開發需求，集團積極組建研發團隊和NPI團隊，以及相關的電子實驗室。針對電子霧化技術，集團組建陶瓷材料和霧化芯開發團隊、器具的設計團隊、自動化團隊以及測試團隊，成立電子霧化機理研究所。集團目前正與國內外多個客戶展開陶瓷霧化器的合作，將開始批量供貨。

今年9月底，集團的資產淨值238.84億元，較去年底增加7%。走勢上，11月1日跌至22.1元（港元，下同）止跌回升，昨日重上10天和20天線上，STC%K線升穿%D線， MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低28元以下吸納，反彈阻力34.6元，不跌穿25元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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