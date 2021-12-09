領展出租率保持在高水平

上半財年，集團在香港的零售物業組合出租率更進一步提高至97.5%，創歷史新高。本港的平均續租租金調整率上升至3.4%；平均租金保持在每平方呎62.4元的水平。期內，停車場時租收益大幅提高，按年增長39.1%，恢復至疫情前水平。上半財年，經調整並計入一筆1.46億元的酌情分派後，可分派總額達33.36億元，期內每基金單位中期分派增長12.7%至159.59仙。

集團上月公佈，收購位於柴灣嘉業街的倉庫大廈，以及位於紅磡寶來街的綜合用逃停車增大廈，代價分別為27億元和31.2億元；收購價較該等物業在今年10月22日的估值總額60.81億元折讓4.3%。於落實成交後，領展將成為相關目標物業的唯一擁有人。交易完成後，集團的債務對資產總值比率將由約21.6%上升至23.6%。是次交易預計將於今年12月31日完成。

現價計，預測息率約4.5厘，具有一定吸引力。走勢上，昨日重上10天和50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料改善，可考慮67元以下分階段吸納，若以大成交突破71.4元阻力，升勢有望持續，不跌穿65元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份