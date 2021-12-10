日清食品整固後有望再上

以市場劃分，受到杯裝即食麵銷量增長，中國業務收入為18.22億元，佔總收人的63.7%，按年增加12.9%，按當地貨幣計上升4.3%；分部溢利增加6.3%至2.23億元。期內，本港業務收入下跌3.2%至10.36億元，主要由於去年第三季度疫情，令產品需求量突然增，尤其是袋裝即食麵和冷凍食品；分部溢利下跌50.2%至6,840萬元。

集團積極豐富產品組合，在即食麵組合推出拉王及福品牌的新產品。集團的的非麵類業務發展，例如積極推廣穀物麥片和KAGOME產品。至於蔬菜業務，產品已在超市上架；長遠而言，預計蔬菜業務將輔助集團的業務發展。

今年5月，集團宣佈建議投資1.94億元整合位於香港的生產設施，並投資安裝新智能生產線，將有助產能及管理效率，同時能夠生產多類產品，並設置額外儲存地方。集團上月公佈，根據建議投資項下安裝一條全新智能生產線，線獲政府創新科技署的「再工業化資助計劃」批准，提供資助上限共1,500萬元。集團預計整合工作和新生產線的施工將於2023年完成。

走勢上，目前股價橫行整固，處於多條主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，宜候低5.6元吸納，若以大成交突破6.1元阻力，升勢有望持續，不跌穿5.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

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本人並無持有上述股份

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