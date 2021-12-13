福萊特玻璃短線走勢料改善

集團早前向獨立第三方安徽鳳砂礦業，收購兩個石英岩礦，對價將不超過36.5億元。是次收購的標的公司在安徽鳳陽的兩宗礦區，面積合計0.4297平方公里的石英岩礦。透過是次收購，將增加集團石英岩礦資源儲量，保障集團核心產品光伏玻璃生產所需的主要原材料之一的石英砂的需求和品質。

至於產能方面，安徽二期的兩個75萬噸光伏玻璃產能的項目，第一條和第二條的光伏玻璃生產線，已經點火並投入運營，而另外兩條日熔化量為1,200噸的光伏玻璃生產線，預計在今年內陸續投產。越南海防光伏玻璃生產基地的兩座日熔化量1,000 噸的光伏玻璃窯爐，將分別在今年底和明年第一季度順利點火，並全部投產。

另外，集團早前收到中證監出具的行政許可申請受理單，對公司提交的發行A股可轉債行政許可申請材料進行審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。走勢上，昨日重上20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮36元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力43.3元，不跌穿32.15元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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