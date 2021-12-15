置富產業信託派息穩定

截至今年6月底止中期，集團的收益9.04億元，按年下跌5%，物業收入淨額按年下降6.1%至6.74億元，期間成本對收益比率則按年增加1個百分點至23.2%。今年上半年，物業組合的出租率保持穩定，為95.8%。集團+WOO嘉湖二期在今年6月開展資產增值措施（AEI，Asset Enhancement Initiatives），其出租率在今年6月底為92.1%；除+WOO嘉湖外，物業組合的續租率維持在74%，實現了較高的程戶保留率。租金交付率維持在99%以上的高水平。

今年6月底，集團旗下16個零售物業的估值為388.4億元，較2020年12月1日的估值減少0.6%。集團的財務穩定，於今年6月底，可動用之流動資金為9.19億元；資產負債比率為22.5%。今年上半年，每基金單位分派按年增加10.4%至24.96港仙；現價計，預測股益率為5.8厘。由於集團業務和派息穩定，可作中長線部署。

走勢上，近日失守10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走低於%D線，宜候低7.7元以下吸納，反彈阻力8.63元，不跌穿7.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

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