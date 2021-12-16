農夫山泉整固後有望再上

期內，各產品類別的收入錄得雙位數字的增幅，其中，包裝飲用水的收益按年增加25.6%至89.19億元，佔總收入的58.8%，而茶飲料產品、功能飲料產品和果汁飲料產品的收入，分別上升36.4%、38.4%和29.9%。至於其他產品，包括蘇打水飲料、含氣風味飲料和咖啡飲等，分部收入增加86.8%至8.46億元，佔總收入的5.5%。

集團今年上半年的經營活動所得現金流量淨額，增加46.2%至65.85億元。今年6月底，手持現金127.77億元，資本負債比率降至10.3%。存貨周轉天數由去年12月底的69.5天減少至今年6月底的51.5天。另外，恒指公司早前公佈的季檢結果，農夫山泉雖然大熱倒灶，未能成功納入恒生指數成份股，但集團的基本因素沒有改變，往後仍值得憧憬「染藍」。

走勢上，近日10天線走高於20天線，目前企穩各主要平均天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮45元（港元，下同）以下吸納，若以大成交突破49.15元阻力，升勢有望持續，不跌穿43元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份