新創建整固後有望再上

集團目前的核心業務包括收費公路、航空、建築和保險；策略組合則涵蓋物流、設施管理和策略性投資。2021財政年度，集團的持續經營業務收入281.97億元，按年增加24.7%，純利錄得增幅3.53倍至11.47億元。經營溢利增加49%至52.26億元，其中「核心業務」應佔經營溢利增加34%至42.24億元，佔集團應佔經營溢利81%，「策略組合」應佔經營溢利上升1.72倍至10.02億元。

2021財政年度，集團道路組合的整體交通流量和路費收入，按年分別上升45%及42%；加上受惠於人民幣升值，道路業務應佔經營溢利按年大幅上升99%至18.08億元，並已超越2019財政年度道路業務應佔經營溢利。至於富通保險，於2019年11月1日完成收購後，2021 財政年度為首次對集團作出全年貢獻。

走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低7元以下吸納，若以大成交突破7.6元阻力，升勢有望持續，不跌穿6.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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