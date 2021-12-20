由於從全球新冠疫情中恢復，海外市場的需求見改善，期內北美市場的主營銷售收入按年增加60.5%至25.6億元，歐洲及其他海外地區的主營銷售收入上升89.4%至6.57億元。另外，自中國市場主營業務（不包含房地產、商場物業等其他業務收入）收入近64億元，按年增加52.6%。在今年9月底，集團在中國總共擁有5,369間品牌專賣店（不包含收購的格調和普麗尼門店662間）；期內，實現專賣店店鋪數目淨增長1,247間。

另外，集團在12月份先後進行三次回購，最近一次在12月20日購回公司200萬股股份，購買價介乎11..68元至11.98元，是次購回合計動用2,372萬元，購回的股票公司將會隨後註銷。

走勢上，昨日呈「大陰燭」失守10天和50天線，失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴大，宜候低11元以下吸納，反彈阻力13.5元，不跌穿10元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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