海豐國際有望整固後再上

今年首9個月，集團的收入20.38億美元，按年增加76.9%，其中集裝箱航運物流業務的收入按年上升77.6%至20.16億美元，乾散貨及其他業務產生的收入增加30%至2,210萬美元。期內，集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為224.8萬標準箱，按年增加約21.2%；平均運費（不包括互換艙位費收入）達到每標準箱774.1美元，較2020年同期的每標準箱521美元增加48.6%。至於乾散貨及其他業務，集團擁有6艘乾散貨船舶，總噸位439,039載重噸，平均船齡8.7年。

另外，集團早前宣佈派發特別股息每股80港仙（相當於10.26美仙），預期特別股息將於2022年1月14日分派。走勢上，自12月起橫行整固，昨日企穩10天線，STC%K線升穿%D線，惟MACD維持熊差距，可考慮29元以下吸納，反彈阻力36元，不跌穿26元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份