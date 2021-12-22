醫思健康整固後有望再上
文章日期：2021年12月22日
醫思健康（2138）為本港最大非醫院的醫療服務提供者，亦為本港最大的醫學美容服務供應商。集團的覆蓋範圍廣泛，提供服務包括醫學美容、牙醫，以及多種專科服務、全科診所等。於今年9月30日，包括在內地的15家診所在內，集團共經營91家診所和服務中心，所佔樓面面積合共約44.9萬平方呎，在香港、中國內地及澳門共有176名全職專屬註冊醫生，涉及23個醫療專科服務。
截至今年9月底止中期，集團的銷售額14.44億元，按年增加81.1%，純利大增2.65倍至1.6億元。由於新冠疫情民眾變得更加注重健康，帶動醫療保健服務的需求增加。期內，醫療服務收入按年增加109.9%至7.58億元，佔總收入的52.5%；每名醫療客戶平均消費10,705元，按年增加62.2%。至於美學醫療，收入上升60.8%至近4億元，佔總收入的27.7%；每名美學醫療客戶平均消費達到16,695元。
上月底，集團以1.29億元收購庇利積臣牙科醫務55%股權，其中1.19億元須以現金支付，餘下1,000萬元則透過發行代價股份償付。代價股份以每股發行價12.557元，發行79.64萬股新股，佔擴大後已發行股本0.07%。透過是次收購，將有助進一步提升其作為多專科醫療服務供應商的醫療及保健服務，擴展其現有牙科業務。
走勢上，目前失守多條主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線略走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮10.6元吸納，反彈阻力13.3元，不跌穿9.7元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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