潤燃料受惠電力需求增

今年上半年，集團的總天然氣銷售量按年增長29.5%至171.59億立方米，其中工業銷氣量增加41.3%至83.74億立方米，商業銷氣量上升36.7%至39.13億立方米，分別佔集團總銷氣量的48.8%和22.8%，而居民銷氣量41.95億立方米，增加8%，佔集團總銷氣量的24.4%。期內，新增接駁用戶129.6萬戶，其中包括新房接駁110.10萬戶，舊房接駁18.00萬戶，農村居民煤改氣接駁1.50萬戶，工商業用戶1.58萬戶。

另外，集團早前公佈可能私有化蘇創燃氣（1430），向計劃東提呈一項建議，包括現金選擇，每持有一股計劃股份收取2.5元，較停牌收市價2.43元溢價2.88%，或股份選擇，每持有一股計劃股份收購控股公司1股新股份。建議完成後，集團將撤銷上市地位。有關建議需待股東批准。

走勢上，11月21日跌至36.85元止跌回升，惟STC%K線回落至接近%D線，MACD牛差距收窄，宜候低42元以下吸納，反彈阻力50元，不跌穿39元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份