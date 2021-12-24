今年首九個月，按固定匯率基準，新業務價值上升15%至25.49億美元，新業務價值利潤率上升5.1個百分點至58.9%；年化新保費增加6%至43.09億美元，總加權保費收入增加3%至274.63億美元。單計第三季度，新業務價值7.35億美元，按年上升2%，新業務價值利潤率58.5%，上升6.6個百分點；年化新保費則跌10%至12.49億美元，總加權保費收入增加1%至89.52億美元。

集團近年積極擴張內地市場，友邦中國的業務繼續為新業務價值帶來最大貢獻。按相同基準計算，其在2021年首九個月新業務價值錄得雙位數字的增長；代理的平均收入超出2019年疫情大流行前的水平。集團最近獲得中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局批復，准予在湖北省武漢市開業，進一步拓展內地市場。另外，本港業務錄得非常強勁的新業務價值增長，今年首九個月，「最優秀代理」的新業務價值按季均錄得增長。

走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮78元以下吸納，反彈阻力88.5元，不跌穿73元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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