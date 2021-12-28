贛鋒鋰業短線走勢料改善

集團的客戶主要包括全球電池正極材料製造商、電池供應商和汽車原始設備製造廠商。今年11月，集團與TESLA（US: TSLA）簽署產品供應合約，將在2022年至2024年，為期三年，向TESLA供應電池級氫氧化鋰Lithium Hydroxide產品，實際採購數量和銷售金額，將以TESLA發出的採購訂單為準。由於上述合約，價格和採購規模未有具體金額，因此對集團的收入和利潤貢獻，可說仍然是未知之數。

隨著電子產品和電動汽車市場需擴張，帶動鋰電池需求增加。今年第三季度，集團的營業收入29.89億元（人民幣，下同），按年增加98.5%，純利升5.1倍至10.56億元，扣除非經常性損益的淨利潤5.93億元，按年增加5.4倍。今年首三季度，營業收入70.5億元，按年增加81.2%，純利上升6.5倍至24.73億元。

走勢上，12月21日跌至109.1元（港元，下同）止跌回穩，STC%K線走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮113元吸納，反彈阻力143元，不跌穿105元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份