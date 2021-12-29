舜宇光學整固後有望再上

至於車載鏡頭業務，今年11月份的出貨量按年下跌24.9%至502.5萬件，因為汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨，且去年同期因疫情好轉出貨量表現強勁。不過，隨着智能汽車持續轉型，預期半自動以及全自動駕駛技術不斷發展，高級駕駛輔助系統（ADAS）的滲透率繼續快速提升，帶動對車載鏡頭的需求。

另外，集團早前公佈，與其他認購人向重慶螞蟻消費金融分別注資18億元人民幣和202億元人民幣，認購相同金額的註冊資本，舜宇將佔擴大後股本6%股權，成為第三大股權擁有人。集團正積極探索視覺感知在AIoT領域的應用場景，其人臉識別和活體檢測等光學相關產品與目標公司的消費金融場景有大量已有及潛在的業務合作機會。

今年以來，舜宇的股價累計升幅近5成，跑贏恒指跑贏大市。走勢上，自10月起形成上升軌，目前處於各主要平均線之上，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低233元以下吸納，反彈阻力259元，不跌穿215元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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