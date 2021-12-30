即使在疫情下，集團的業務穩定增長。2021年上半年，集團的營業額63.94億美元，按年增加52%，純利上升57.9%至5.24億美元，除利息及稅項前盈利（EBIT）增加57.4%至5.72億美元。受惠推出嶄新產品、調整產品組合等，今年上半年整體毛利率上升0.58個百分點至38.6%，連續第十三個上半年度錄得增長。集團的存貨周轉日由2020年6月底的102日，增加34日至136日；應收賬款周轉日則由65日減少至56日。

電動工具繼續為主要收入來源，2021年上半年收入增加55.3%至58.2億美元，佔總收入的91%，其中旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得64.1%的增幅。至於地板護理業務，分部收入增加25.3%至5.7億美元，佔總收入的9%，經營溢利上升90.4%至680萬美元，主要由於地毯清洗機和清潔劑策略類別。2021年6月底，扣除期內已派發股息1.9億美元之後，集團持有現金22.7億美元，淨負債比率為14.8%。

走勢上，目前失守多條主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料有改善，可考慮153元吸納，反彈阻力174.5元，不跌穿146元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份