國家醫保藥品早前公佈目錄調整結果，共計74種藥品新增進入目錄，11種藥品被調出目錄。2021年國家醫保藥品目錄內藥品總數2,860種，將於2022年1月1日執行。市場憧憬是次調整，相關關醫藥公司的藥品銷量有望增加。石藥集團（1093）在上月公佈，安复利克被列入國家醫保藥品目錄；該產品在2021年3月獲頒藥品註冊批件，適用於患有深部真菌感染的患者、因腎損傷或藥物毒性而不能使用有效劑量的兩性黴素B的患者或已經接受過兩性黴素B治療無效的患者均可使用。

2021年首三季度，石藥的收入206.42億元（人民幣，下同），按年增加7.4%，純利上升23.2%至43.35億元。期內，成藥業務的收入增加6.9%至168.02億元，佔總收入的81.4%。集團的成藥治療不同領域，其中抗腫瘤產品錄得銷售收入上升22.5%至57.78億元，其中多美素、克艾力及津優力的銷售收入分別增加33%、25.3%和6.8%。

集團持續加大對研發的投入，目前在研項目約300項。2021年首三季度，集團的研發費25.08億元，按年增加10.7%。集團預計未來五年，計將有30餘個創新藥和新型製劑產品，以及60餘個仿製藥上市。上月底，集團自主研發的高選擇性PRMT5抑制劑「SYHX2001」獲國家藥監局批准，可以在中國開展臨床試驗。

走勢上，上週五重上20天和50天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮8.2元（港元，下同）吸納，反彈阻力9.4元，不跌穿7.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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