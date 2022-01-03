中國電力企穩各主要平均線之上

集團早前以先舊後新方式，以每股3.8元配售10.27億股，佔擴大後已發行股本9.48%。每股作價3.8元，較前收市價折讓12.4%。所得款項總額估計約為39億元，集資所得款項淨額38.67億元，擬將用於開發和拓展集團的清潔能源業務，以及作為一般營運資金。

2021年首9個月，集團的合併總售電量為7,574.7萬兆瓦時，按年增加17.3%，其中燃煤售電量按年上升21.1%至4,678.9萬兆瓦時，天然氣售電量更錄得增幅11.6倍，至85.97萬兆瓦時。而主要聯營公司或合營公司的發電廠的合併售電量為1,793.54萬兆瓦時，按年增加36.7%。單計2021年第三度，集團的合併總售電量為2,630.6萬兆瓦時，按年增加7%。而主要聯營公司或合營公司的發電廠的合併售電量為630.44萬兆瓦時，按年增加17.3%。

走勢上，2021年11月底起形成上升軌，目前企穩各主要平均線，STC%K升穿%D線，惟MACD牛差距略有收窄，可考慮4.8元以下吸納，若以大成交突破5.67元阻力，升勢有望持續，不跌穿4.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie