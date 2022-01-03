中國電力企穩各主要平均線之上
文章日期：2022年1月3日
中央積極推行減碳措施以達致「碳中和」，近年已有多家火電電企逐步轉型至潔淨能源。中國電力（2380）以火電業務為主要收入來源，亦發展不同的清潔能源，包括風電、水電和太陽能發電。集團上月底公佈，旗下新源智儲能源發展承建的國家電投海陽101兆瓦/202兆瓦時儲能電站已成功併網；該項目是新源智儲自今年7月份成立以來首個成功併網的儲能項目，亦是國家電投集團首個成功併網的百兆瓦級大型共享儲能電站。
集團早前以先舊後新方式，以每股3.8元配售10.27億股，佔擴大後已發行股本9.48%。每股作價3.8元，較前收市價折讓12.4%。所得款項總額估計約為39億元，集資所得款項淨額38.67億元，擬將用於開發和拓展集團的清潔能源業務，以及作為一般營運資金。
2021年首9個月，集團的合併總售電量為7,574.7萬兆瓦時，按年增加17.3%，其中燃煤售電量按年上升21.1%至4,678.9萬兆瓦時，天然氣售電量更錄得增幅11.6倍，至85.97萬兆瓦時。而主要聯營公司或合營公司的發電廠的合併售電量為1,793.54萬兆瓦時，按年增加36.7%。單計2021年第三度，集團的合併總售電量為2,630.6萬兆瓦時，按年增加7%。而主要聯營公司或合營公司的發電廠的合併售電量為630.44萬兆瓦時，按年增加17.3%。
走勢上，2021年11月底起形成上升軌，目前企穩各主要平均線，STC%K升穿%D線，惟MACD牛差距略有收窄，可考慮4.8元以下吸納，若以大成交突破5.67元阻力，升勢有望持續，不跌穿4.5元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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