中糧包裝提升產能 候低吸納

鋁製包裝產品包括兩片罐及單片罐，去年上半年分部銷售收入21.41億元，按年增加44.8%，佔總收入的45.8%；面對鋁材價格大幅上漲，2021上半年鋁製包裝業務毛利率下跌1.2個百分點至15.6%。兩片罐產品主要用於啤酒、碳酸飲料和茶飲料等產品的包裝，客戶包括百威英博、雪花啤酒、青島啤酒、可口可樂和加多寶等，具有一定知名度

集團去年中與藍月亮（6993）簽訂戰略合作協議，雙方同意直至2026年12月底期間實行戰略合作。集團積極配合下游知名品牌客戶，推動原料的可循環利用，當中包括寶潔、海天、莊臣及亨氏等。另外，集團積極提升產能，持續加大對重點品類產能。兩片罐產能繼天津二線、武漢二線在去年上半年進行試生產，成都第三條生產線亦在去年下半年啟動。奶粉罐、氣霧罐、單片罐、鋼桶等產品均有新增產能建設。

走勢上，自上月中形成上升軌，10天線走高於多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟現價明顯高於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低4.1元（港元，下同）吸納，反彈阻力4.7元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份