光大綠色環保整固後有望再上

至於危廢及固廢處置項目，去年上半年分部建造及運營的收入上升70.1%至7.59億元，收入佔比17.6%。2021年6月底，集團共擁有61個危廢及固廢處置項目，涉及總投資額144.72億元人民幣，總設計處理能力達約每年294.19萬噸。中央積極推動減排節能，同時減沙碳排放，目標達致碳中和，有助支持環保行業的發展。同時，內地城市快速發展，廢棄物和危廢問題日趨嚴重，因此對有關的處理重視程度亦愈來愈高，推動相關需求，集團有望受惠有關利好政策推動。

去年上半年，主要由於生物質綜合利用在建項目減少，以及運營方面受生物質原材料價格上漲和危廢市場經營環境困難影響；加上，財務成本相應增加，導致純利按年倒退14.6%至7.02億元。期內，集團共獲批政府各類補貼7,252萬元人民幣，以及增值稅退稅3,006萬元人民幣。去年6月底，集團手持現金24.6億元，貸款總額190.74億元，資產負債比率64.04%。

走勢上，過去兩個交易日呈「大陰燭」失守10天、100天和250天線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低2.75元以下吸納，反彈阻力3.03元，不跌穿2.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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