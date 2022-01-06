龍源電力具行業優勢 整固後有望再上

集團的風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份，去年11月份，集團按合併報表口徑完成發電量564.68萬兆瓦時，按年增加11.5%，其中風電上升12.1%至480.9萬兆瓦時，火電和其他可再生能源，分別增加1.1%和304.7%。去年首11個月，集團累計完成發電量5,673.5萬兆瓦時，按年增長19.5%，其中風電增長17.4%至4,614.1萬兆瓦時，火電和其他可再生能源發電量分別增長23.7%和1.74倍。

去年首9個月，集團的營業收入按年增加28%至255.87億元（人民幣，下同），純利上升29.7%至50.6億元。期內，集團的風電收入（不含特許權服務收入）增加17.9%至169.58億元，佔總收入的66.3%；火電分部收入增加58%至81.82億元，其他分部收入上升43.2%至3.71億元。

走勢上，自今年1月4日起三個交易日呈「大陰燭」回落，失守多條主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴闊，惟跌至保歷加通道底線後沽壓料減，可考慮16元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力19.8元，不跌穿14.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份