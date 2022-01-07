海螺水泥重上100天線 伺機跟進

上月底，集團擬以自有資金17.6億元，認購西部建設（深：002302）非公開發行的新A股，認購數量為約2.51億股新A股；完成認購股份後，海螺水泥持有西部建設的16.3%股權，成為第二大股東。西部建設為內地建材產業綜合服務商，透過雙方開展戰略合作，將加強在原材料供銷、混凝土業務、砂石骨料業務、物流運輸、產業互聯網等，促進雙方共同發展。

至於產能方面，2021年上半年，集團新增熟料產能180萬噸，水泥產能270萬噸；去年6月底，集團熟料和水泥產能分別為2.64億噸和3.72億噸，骨料產能5,830萬噸，商品混凝土420萬立方米。集團在湖南省一條熟料生產線和兩台水泥磨建成投產，海門、贛州等粉磨站項目開工建設，成功簽約銅陵、池州等骨料項目。至於海外市場，烏茲別克斯坦卡爾希項目進入設備安裝階段，其他在建及擬建項目有序推進。

走勢上，上週五呈「大陽燭」突破橫行阻力，重上100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟升至保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮39元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力44.25元，不跌穿37元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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