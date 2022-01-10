2021年上半年，金蝶的收入18.72億元（人民幣，下同），按年增加35%，虧損2.48億元，較去年同期虧損2.24億元略為擴大。整體毛利率按年下跌1.5個百分點，至62.7%。集團雲業務持續增長，期內，年雲業務收入按年上升55.1%至12.38億元，佔總收入的66.1%。期內，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR），增加71.5%至12.7億元，同時，雲訂閱服務相關的合同負債實現按年增加82.2%。

去年上半年，主攻大型企業的PaaS平台「金蝶雲•蒼穹」和「金蝶雲•星瀚」計錄得收入1.6億元，按年增加155.4%；期內，共新簽客戶142家，包括中國華能集團、沙鋼集團、哈藥同泰等。不過，雲服務何時扭虧仍然是未知之數，期內，雲服務業務的經營虧損增加53.7%至4.3億元。2021年6月底，集團手持現金36.69億元，並無借款，沒有淨負債比率。

走勢上，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距略有收窄，短線走勢料有改善，可考慮22.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力25.75元，不跌穿20.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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