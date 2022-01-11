香港電訊業務穩定 息率具防守性

本港政府將繼續推動5G發展，集團在早前成功投得700兆赫頻帶內20兆赫5G頻譜，以及2600兆赫頻帶內50兆赫5G頻譜，有關頻譜有效期為15年；預料將加強集團的5G網絡覆蓋，包括改善室內接收和廣域範圍的服務，以及港鐵地底路段的5G網絡容量，提升客戶的用戶體驗。

去年上半年，集團的電訊服務收入按年下跌1%至102.43億元；撇除國際電訊收益，本地電訊服務業務收益增加5%。電訊服務的EBITDA增加1%至38.24億元，分部EBITDA邊際利潤率下跌2個百分點至37%。期內，流動通訊業務收益升12%至51.08億元。流動通訊業務的後付客戶人數繼續錄得淨增長，至326.3萬名。期末後付客戶ARPU由2020年6月底的181元，增加至2021年6月底的187元。

至於收費電視，Now TV 業務收益12.31億元，而受惠於重啟的經濟活動，Now TV的廣告總收益按年增加48%。現價計，預測息率約6.9厘，具有一定吸引力。走勢上，企穩於各主要平均線，惟MACD牛差距收窄，STC%K線跌穿%D線，宜候低10.5元以下吸納，反彈阻力11.5元，不跌穿10.1元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份