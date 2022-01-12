新奧能源整固後有望再上

去年首9個月，集團的天然氣總銷售量180.3億立米方，按年增加19.9%，其中工商業用戶氣量持續增長，按年上升23.3%至143.56億立方米，佔零售氣量的80%；民生用氣銷售量增加13.9%至30.76億立方米。期內，新開發工商業用戶已裝置日開口氣量為1,660萬立方米，錄得增幅46%，其中新建廠房、煤改氣及其他燃料轉換用戶佔比分別為64%、27% 和 9%。集團完成188萬個新開發家庭用戶的工程安裝，按年增加16.8%，當中新房、老房和「農村煤改氣」用戶，分別佔新開發家庭用戶的72%、9%和19%。

至於泛能業務，去年9月底累計投運泛能項目139個，累計綜合能源銷售量增加61.2%至140.62億千瓦時。目前有40個在建綜合能源項目，待全部投產後，總能源銷售規模將超過350億千瓦時。另外，集團去年底成功晉身成為恒指成份股，反映集團的業務規模、行業代表性等，具有一定認受性。

走勢上，過去兩個月股價橫行整固，昨日重上100天和250天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮136元吸納，反彈阻力159元，不跌穿126.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

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