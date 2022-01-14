領展出租率保持在高水平

上半財年，集團在香港的零售物業組合出租率更進一步提高至97.5%，創歷史新高。本港的平均續租租金調整率上升至3.4%；平均租金保持在每平方呎62.4元的水平。期內，停車場時租收益大幅提高，按年增長39.1%，恢復至疫情前水平。

截至去年9月30日止中期，集團在內地物業組合整體租金收繳率維持於97%的穩健水平，而去年9月底，平均零售租用率為91.5%。除了去年11月初公佈收購澳洲悉尼三個商場，同時分別收購香港兩幢停車場/汽車服務中心，以及東莞和佛山兩個新落成現代物流物業的75%權益。透過連番擴張物業組合，有望提升可分配收入。

去年9月底，投資物業估值總額增加至3.8%至2,065.51億元。上半財年，經調整並計入一筆1.46億元的酌情分派後，可分派總額達33.36億元，期內每基金單位中期分派增長12.7%至159.59仙。現價計，預測股息率為4.6厘，具有一定吸引力。走勢上，近日失守多條主要平均線，MACD熊差距擴闊，STC%K線續走低於%D線，宜候低66元以下分階段吸納，若以大成交突破71.4元阻力，升勢有望持續，不跌穿64元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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