中國生物製藥整固後有望再上

去年上半年，集團收入143.54億元（人民幣，下同），按年增加13.5%，純利大幅增加5.8倍至84.8億元，整體毛利率增加2.9個百分點至80.8%。集團具有研發能力，去年上半年新產品銷售收入按年增加43%至63億元，佔總收入的43.9%，按年擴闊9.1個百分點。期內，研發支出18.8億元，收入佔比為13.1%。

國家醫保藥品早前公佈最新目錄調整結果，共計74種藥品新增進入目錄，11種藥品被調出目錄。預期集中帶量採購正式進入常態化，產品降價的負面影響有望逐步消化。另外，集團有意回歸A股，去年2月董事會已批准可能在內地科創板發行A股，建議A股發行規模最高為已擴大後股本10%，有望成為股價的催化劑。

走勢上，自去年12月底股價低位回升，目前重上多條主要平均線，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮5.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力6.5元，不跌穿5.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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