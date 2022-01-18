港燈派息穩定 中長線部署

政府與兩電公司公佈明年電費調整，港燈電費今年1月起將增加7%，中電上調5.8%。港燈供應電力予香港島及南丫島，收入全部來自本港電費。至於中電，業務包括中國和台灣，以及澳洲，雖然海外業務帶來更多收入來源，但如此同時亦帶來挑戰，例如燃料成本增加，或盈利情況不穩定。

港燈劃增加天然氣發電，令燃氣發電比例由目前約5成提升至2023年約70%。L11 和L12 兩台容量各達380兆瓦的燃氣聯合循環發電機組施工如期進行，計劃將分別在2022年和2023年投產。另外，海上液化天然氣接收站項目工程亦繼續進行，預計可在2022年投產。現價計，預期股息率約4.1厘，具有一定吸引力。

走勢上，股價重上各主要平均線，MACD維持牛差距，STC%K線升穿%D線，短線走勢維持向好，宜候低7.65元以下分階段吸納，中線上望8.3元，不跌穿7.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份