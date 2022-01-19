潤電積極轉型至再生能源
文章日期：2022年1月19日
為碳達峰碳中和，內地政府積極推進能源轉型，支持新能源發展。華潤電力（0836）由傳統火電業務，轉型至發展再生能源，包括風力發電、水力發電及太陽能發電。集團去年12月附屬電廠售電量1,751.7萬兆瓦時，按年下跌0.1%，其中，附屬風電場售電量上升66.9%至322.6萬兆瓦時，光伏電站售電量增加93.5%至9.9萬兆瓦時。去年全年，附屬電廠累計售電量1.77億兆瓦時，按年增加14.4%，其中風電場累計售電量上升57.8%至3,193.6萬兆瓦時，光伏電站累計售電量增加63.2%至119.2萬兆瓦時。
2021年上半年，集團的風電場滿負荷平均利用小時為1,326小時，按年增加97小時，光伏電站滿負荷平均利用小時為751小時，按年增加7小時，兩者均超出全國平均利用小時。集團的派息穩定，2021年派中期息每股0.25元，按年增加11.1%；現價計，預測息率約2.8厘。
另外，早前有報導指，華潤電力計劃將旗下的可再生能源業務分拆，有意在本港上市，擬集資10億至20億美元（折合約78億至156億港元）；消息指，集團月正與潛在顧問進行步步商討，有機會在今年內上市。雖然有關分拆的消息並有最終定案，但集團對於轉型至新能源方向依然明顯。
走勢上，自1月4日呈「大陰燭」回落，惟近日跌勢有喘穩跡象，昨日重上10天和100天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮22元以下吸納，反彈阻力27元，不跌穿19.2元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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