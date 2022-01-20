華潤水泥（1313）為華南地區的大型水泥、熟料及混凝土生產商，尤其集中在廣東和廣西。去年首9個月，集團業收入308.16億元，按年增加13.3%。期內，按產品劃分，水泥的營業額按年增加11.3%至244.42億元，佔總收入的79%，熟料和混凝土的收入分別上升12%和23.2%，至8.7億元和55.04億元。水泥、熟料和混凝土的平均售價均按年上升，分別增加至每噸387.3元、每噸310.3元和每立方米505.1元。

去年首9個月，集團的純利倒退28.1%至53.14億元。由於水泥產品的生產成本按年增加，整體毛利率倒退10個百分點至30.3%；期內，水泥、熟料和混凝土的毛利率均出現下跌，分別跌至32.1%、24.6%和23.4%。去年9月底，每股資產淨值（賬面）7.36元。現價計，預測息率約8厘，具有一定吸引力。

走勢上，自去年12月止跌回升，形成上升軌，10天線走高於20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮6.3元以下吸納，反彈阻力7.25元，不跌穿5.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份