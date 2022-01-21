歐舒丹短線走勢料改善

截至去年9月底止中期，集團的銷售淨額6.96億歐元，按年增加12.9%，經營溢利上升1.4倍至7,887萬歐元，純利大幅增加2.98倍至5,989萬歐元。不過，整體毛利率按年下跌2.4個百分點至79.7%，主要由於期內不再將美國附屬公司綜合入賬、批發及旅遊零售銷售反彈而轉變的渠道組合等原因所致；經營溢利率則按年增加6.1個百分點至11.3%。

2022年財年上半年，同店銷售增長11.9%，而線上渠道銷售穩定增長，比仍維持較高水平，佔總銷售約三分之一。集團策略性關閉表現欠佳的店舖，因此零售地點總數由今年3月份的3,088個，減至在今年9月底的3,074個，自營零售店數量淨減少22間至1,501間。另外，集團上月完成收購美國高端身體護理品牌Sol de Janeiro約83%的間接股權，有助補充集團在所有主要地區的平衡；憧憬為未來帶來正面影響。

走勢上，近日失守10天、20天和50天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮30元以下吸納，反彈阻力34.35元，不跌穿28元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

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