中海油服企穩多條主平均線之上

不過，集團去年度第三季的業績已經見改善。單計2021年第三季度，集團的營業收入71.47億元，按年上升3%，純利增加47.8%至6.51億元。去年首三季度，營業收入198.82億元，按年增加7.3%，純利則下跌32.6%至14.53億元。根據目前集團的國內外訂單情況，集團預計物探採集和工程勘察服務、鑽井服務、油田技術服務和船舶服務四個板塊工作量穩中有升。

展望今年，市場預期各國經濟逐步復甦，對原油需求持續，以及環球油企將加大對勘探和生產方面的投資，將帶動油田服務的需求。集團預計今年的資本性開支約為41.6億元，主要用於生產基地建設、裝備及技術設備更新改造，以及技術研發投入等。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上多條主要平均線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低6.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力7.9元，不跌穿6.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie