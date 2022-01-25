2021年首9個月，對香港、深圳及東莞的總供水量為19.11億噸，按年增加14.3%，產生收入上升7.1%至53.15億元。期間，對港供水收入增加1.3%至39.97億元，而對深圳及東莞地區的供水收入上升29.5%至13.18億元。期內，東深供水項目的稅前利潤為35.09億元，按年增加5.2%。至於其他水資源項目，供水廠的總設計供水能力和污水處理廠的總設計污水處理能力，在去年9月底分別為每日1,292萬噸和每日263.5萬噸。

去年首9個月，集團的收入221.55億元，按年增加37.7%，純利上升21.7%至47.29億元，而投資物業公允值調整產生的淨收益為6.49 億元，帶動稅前利潤增加22.3%至80.93億元。期間，廣東粤海天河城的收入按年減少1.6%至7.56億元。另外，集團所經營的六間百貨店，期內總收入增加28.9%至4.84億元。

目前預測股息率5.8厘，具有一定吸引力。走勢上，10天線近日走高於50天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低10.1元以下吸納，若以大成交突破11.2元阻力，升勢有望持續，不跌穿9.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份