維達重上10天線 整固後有望再上

集團的紙巾業務為主要收入來源，屬日常生活所需。去年度，紙巾的收入按年上升13.9%至155.01億元，分部毛利率跌2.9個百分點至35.4%。集團不斷推出升級產品，覆蓋更多高端用戶。至於個人護理，包括失禁護理業務、女性護理和嬰兒護理業務，分部收益增加9.3%至31.75億元。去年度，電商日益佔據主流渠道位置，收入佔比額的41%，錄得按年19%的自然增長。

集團在華南、華東及華中生產基地的計劃造紙產能完成拓展；去年底，集團造紙設備設計年產能139萬噸。集團在華南和華北設立的濕巾生產設施，計劃在年內建成並投產，擴大了濕巾產能。位於馬來西亞的新東南亞地區總部，以及其先進生產設施和創新中心的建設工程正按計劃進行，預計於2022年內竣工。

董事會擬派末期息每股40仙，連同中期股息，合計共派息每股50仙。走勢上，早前呈「雙底不破」的利好形態，昨日呈「大陽燭」重上50天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，惟處於保歷加通道底線料有較大阻力，宜候低19.8元以下吸納，反彈阻力22.5元，不跌穿18.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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