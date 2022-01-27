中國建材具規模 整固後有望再上

集團繼續推進水泥業務轉型升級，以「水泥+」戰略，優化水泥相關的產業鏈。另外，集團在去年底與母公司間接附屬在安徽省池州市設立兩間合營公司；兩家合營公司後續擬建設池州新型節能環保墻體材料生產基地項目，將促進資源節約集約利用，加速水泥企業實現低碳轉型和綠色可持續發展。

截至2021年12月底止十二個月，集團附屬公司中材國際工程（滬：600970）發生同一控制下企業合併，因此需要追溯調整2020年同期財務報表，中材國際預計去年度純利按法定披露數據相比，按年增加50%至70%，而與追溯調整後純利相比，按年上升12%至27%。中材國際表示，2021年9月購買三間公司，令業務規模擴大，純利較2020年法披露數據顯著增加。

現價計，集團往績和預測市盈率分別為5.5和4.1倍，估值吸引，而預測股息率7.5厘。走勢上，近日失守多條主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低9.6元以下吸納，反彈阻力11.1元（港元，下同），不跌穿9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份