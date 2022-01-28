中移動派息穩定具吸引力
文章日期：2022年1月28日
中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群。去年12月，中移動的移動業務客戶總數為9.57億戶，當月淨增10.9萬戶，去年全年累計淨增加1,497.4萬戶；5G套土餐客戶數為3.87億戶，滲透率約40.4%。去年首三季度，移動平均每月每戶收入（ARPU）為50.1元（人民幣，下同），按年增加2.6%。隨著內地5G持續推進，有望帶動每用戶平均收入（ARPU，Average Revenue Per User）。
中移動早前落實「回A」，今年1月5日上海交易所上市，而A股發行價在去年12月21日定出為57.58元，期後持續在發行價水平上落。另外，集團在1月4日收市後宣佈，計劃回購不超過已發行H股的10%，即相當於香港股份數目不超過20.48億香港股份。根據公司條例，公司購回的香港股份將視為在購回時被註銷。隨著集團回購H股，將能夠抵銷部份A股發行的攤薄效應。
中移動在1月21日獲母公司中移動集團，斥資7.1億元增持公司1,232.05萬股A股，佔公司總股數的0.058%計，及A股已發行總數的1.457%。中移動集團亦公佈，計劃在今年內適時增持公司A股股份，累計增持金額將介乎30億至50億元，增持計劃未設置股份購買價格區間，中母公司將根據公司股票價格波動情況和資本市場整體趨勢，適時實施增持計劃。
集團派息穩定，過去兩年派息比率約5成，現價計往績股息率為6.4厘，預測息率7厘，具一定吸引力。走勢上，1月5日裂口高開，形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低51.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力55.8元，不跌穿48.7元續持有。
金利豐證券研究部執行董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
本人並無持有上述股份
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