潤啤積極優化產品結構

華潤啤酒（291）早前發盈喜，預期截至2021年12月底止年度純利，將介乎44億（人民幣，下同）至47億元，按年增加110%至124%。盈利增長主要由於較2020年，根據集團在2021年1月22日訂立的搬遷補償協議，就出讓其擁有的一塊土地收取初始稅後補償收益13億元；集團產品平均售價上升，毛利增加；主要因固定資產減值虧損和一次性確認員工補償及安置費用下降，行政及其他費用減少，以抵銷銷售和分銷費用增加。

變種病毒株Omicron肆虐，對消費氣氛帶來不確定性，但內地積極鼓勵內需，加上內地啤酒市場龐大，以及高端化趨勢依然穩健。集團旗下主要品牌「雪花Snow」，在內地啤酒市場具領先優勢，加上近年積極優化產品結構，除了引入喜力國際品牌，並以次高檔品牌「勇闖天涯 superX」為首的年輕化產品，豐富產品組合。集團透過擴展高端和超高端產品，以及提升產品價格，有助緩和成本上漲的壓力。

2021年上半年，集團整體平均銷售價格按年上升7.5%，整體毛利按年增加18.1%至83.05億元。集團整體啤酒銷量按年上升4.9%至633.7萬千升，其中，次高檔及以上啤酒銷量達100萬千升，按年增加50.9%。集團繼續優化產能，提高生產工廠的平均規模。去年上半年，已停止營運2間啤酒廠。2021年6月底，集團在內地25個省、市、區營運68間啤酒廠，年產能約18,700,000千升。

走勢上，1月21日呈「大陽燭」上揚，惟期後形成下降軌，近日失守10天和20天線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低57元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力63.2元，不跌穿55.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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