申洲產能恢復 短線具反彈空間

集團早前公佈，位於疫情防範區的工廠包括織布工廠、染整工廠、印花工廠和輔料工廠以及防控區域外的鞋面工廠開始恢復生產運營。另外，在寧波市北侖區的工廠在今年1月16日起均可有序恢復生產。經估算，是次停產期間，寧波工廠的成衣產量損失約佔集團全年正常產量的2%。集團認為，本次停產對集團的整體運作以及財務狀況並無重大影響，後續將通過倡導員工就地過年，以及訂單在集團各地生產綫重新分配，盡可能將因停產對客戶的訂單影響降到最低。

集團冬資4.8億元人民幣，收購安徽華茂的17.28%股權。於收購成後，集團向安徽華茂另一現有股東，以相同股價購買安徽華茂3.77%的股權。安徽華茂持有安徽華茂紡織（深：000850）46.4%股權；兩者均主要從事紡織業務，而安徽華茂紡織為集團的紗綫供應商之一。透過收購可策略性投資於安徽華茂，可加強集團與安徽華茂紡織的供應鏈保障。

走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮142元吸納，反彈阻力158.5元，不跌穿134.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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