葉氏化工整固後有望再上

去年上半年，由於原材料價格急升，集團的營業額84.5億元，按年增加89%，純利大幅上升4.1倍至3億元，主要由於溶劑產品售價飆升，加上回顧期後集團出售葉氏化工大廈的一次性特殊收益，而錄得公允值增加。集團的借貸比率，由2010年6月底的29.2%，上升22.5個百分點至去年6月底的51.7%，主要由於期內投資興建溶劑新廠房，以及原材料價格急升和產品售價上升，需要更多營運資金所致。

至於塗料業務，集團旗下品牌「紫荊花」、「駱駝」等具有一定知名度，隨著疫情在內地受控，經濟逐步復蘇，各類工程項目、家居裝修及工業品生產逐步恢復。另外，集團旗下間接非全資附屬公司洋紫荊油墨，計劃分拆油墨部份在深圳創業板上市，並在去年2月獲深交所通知該申請已獲獲受理，擬集資4億至4.5億元人民幣；相信分拆有望進一步體現價值。

走勢上，目前股價橫行整固，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距略有收窄，宜候低4.15元以下吸納，反彈阻力4.8元，不跌穿3.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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