中銀航空租賃整固後望再上

去年第四季度，集團共執行42筆交易，而全年共執行160筆，並在全年共簽署74項租賃承諾。集團的自有和代管機隊，共服務38個國家和地區的86家航空公司客戶。去年底，自有飛機利用率達98.5%（5架單走道和5架雙走道飛機脫租）。所有5架雙走道飛機均已簽署租約，計劃在今年第一季度交付。

去年上半年，集團的經營收入及其他收入總額11.07億美元，按年增加7%，稅後淨利潤下跌21.5%至2.54億美元，惟扣除所得稅及飛機和金融資產減值損失前利潤，則按年增加5%至4.34億美元。期內，航空公司客戶的現金收款率為95.9%，而2020年上半年則為88.8%。期內，集團的自有組合中，當中82.6%的到期租約將在2026年及其後。

走勢上，1月5日呈「大陽燭」向上突破，期後股價橫行整固，企穩於各主要平均線之上，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，整固後有望再上，可考慮64元以下吸納，反彈阻力70.9元，不跌穿61元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份