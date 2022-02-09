中集安瑞科重上10天線

2021年第三季度，集團的收入49.09億元，按年增加41.1%，其中清潔能源收入增加35.3%至25.34億元，佔總LNG收入的51.6%。去年第三季度，集團新簽訂單按年增加34%至47.13億元。去年首三季度，集團的收入128.49億元，按年增加46%，新簽訂單上升44.9%至139.16億元。去年9月底，集團的在手訂單124.82億元，按年增加18.4%。

中共中央總書記習近平早前提到，要將促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，可再生能源消費比重將增加。另外，集團的控股子公司中集安瑞環科去年12月底，收到深圳證券交易所通知，其首次公開發行A股並在創業板上市的申請獲得受理。

走勢上，1月3日呈「大陽燭」突破向上，高見12.6元（港元，下同），期後形成下降軌，昨日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮9.2元吸納，反彈阻力11元，不跌穿8.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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