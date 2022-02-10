海螺水泥料受惠需求增加

去年6月底，集團的熟料和水泥產能分別為2.64億噸和3.72億噸，骨料產能5,830萬噸，商品混凝土420萬立方米。集團在湖南省一條熟料生產線和兩台水泥磨建成投產，海門、贛州等粉磨站項目開工建設，成功簽約銅陵、池州等骨料項目。至於海外市場，烏茲別克斯坦卡爾希項目進入設備安裝階段，其他在建及擬建項目有序推進。

去年底，集團斥資17.6億元，認購西部建設（深：002302）非公開發行的新A股，認購數量約2.51億股新A股；完成認購股份後，海螺水泥持有西部建設的16.3%股權，成為第二大股東。西部建設為內地建材產業綜合服務商，透過雙方開展戰略合作，將加強在原材料供銷、混凝土業務、砂石骨料業務、物流運輸、產業互聯網等，促進雙方共同發展。另外，水泥行業未來有望進一步納入碳交易，將加重小企業的成本壓力；在汰弱留強的情況下，有助龍頭企業透過收購進一步擴張。

走勢上，去年11月30日低見35.1元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，處於各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低42.5元以下吸納，反彈阻力47.3元，不跌穿39.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份