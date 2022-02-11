中通快遞有望受惠行業需求增

截至2021年9月底止首三季度，收入211.88億元，按年增加25%，經營利潤上升8.2%至34.49億元，而純利則下跌1%至29.92億元。期內，快遞服務的收入增加29.2%至190.22億元，佔總收入的89.8%。基於當前市場條件和運營情況，集團調整之前做出的年度業務量指引，預計2021年的全年包裹量將在222億至227億件的區間，按年增加30.6%至33.5%。集團的2021年度業績，將於今年3月15日公佈。

去年9月底，集團擁有約10,400 輛自有車輛；攬件或派件網點數量超過 30,300個。分揀中心的數量為96 個，其中85個由集團運營，11個由公司網絡合作夥伴運營。早前有報導指，集團的南寧轉運中心項目已經竣工。該項目投資2.5億元，佔地70畝，建築面積7.5萬平方米，包括區域總部項目、產業鏈項目、智能化項目等。

走勢上，1月28日跌至215.2元（港元，下同）止跌回升，目前重上各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢維持向好，可考慮230元以下吸納，反彈阻力260元，不跌穿215元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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