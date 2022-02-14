鋁價近期上漲 中鋁料受惠

中國鋁業（2600）早前發盈喜，預料截至2021年12月底止年度純利，將介乎49億至53億元（人民幣，下同），按年增加5.61倍至6.15倍；扣除非經常性損益的淨利潤，預計將介乎70億至74億元，按年增加66.07億至70.07億元，同比升幅為1,681%至1,783%。2021年度的盈利上升，主要由於鋁價高位運行，集團提升價值創造能力，降本增效和管理效率提升，帶動主營產品毛利按年大幅增加，集團的運營水平穩步提升。

2021年首9個月，集團的營業額1,949.29億元，純利大幅增加至53.07億元。期內，氧化鋁產量1,217萬噸，按年增加13.3%；原鋁產量上升5.8%至292萬噸萬噸；煤炭產量則下跌35.3%至540萬噸。雖然集團的「盈喜」，意味去年第四季度得800萬至4.1億元虧損，但預期海外市場的能源短缺問題持續，維持低庫存水平，鋁價將續處於高水平。

走勢上，上月底股價跌至4元（港元，下同）水平見支持，2月9日裂口高開，10天線走高於20天和250天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢維持向好，可考慮4.8元以下吸納，反彈阻力5.9元，不跌穿4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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