創科實業（0669）主要從事生產和銷售電動工具，即使在新冠疫情下，集團的業務穩定增長。集團早前新聞稿表示，儘管近期市場對通脹、預計未來加息，以及供應鏈瓶頸等情況的關注，集團將實現今年上半年的內部績效目標。集團表示，所有業務板塊均成功推出令顧客期待的嶄新產品、於營銷方面作出進取投資，並推行嚴格的供應鏈管理和生產計劃。集團將於3月2日召開董事會，發佈2021年全年業績，並展望2022年表現，值得期待。
集團過往透過推出嶄新產品、調整產品組合，支持毛利率擴張；去年上半年，集團的整體毛利率上升0.58個百分點至38.6%，連續第十三個上半年度錄得增長。電動工具繼續為主要收入來源，2021年上半年收入增加55.3%至58.2億美元，佔總收入的91%，其中旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得64.1%的增幅。至於地板護理業務，分部收入增加25.3%至5.7億美元，佔總收入的9%，經營溢利上升90.4%至680萬美元，主要由於地毯清洗機和清潔劑策略類別。
存貨周轉日由2020年6月底的102日，增加34日至136日；應收賬款周轉日則由65日減少至56日。2021年6月底，扣除期內已派發股息1.9億美元之後，集團持有現金22.7億美元，淨負債比率為14.8%。走勢上，自去年12月初形成下降軌，今年1月31日跌至125.4元止跌回穩，翌日裂口高開，昨日重上10天和20天線，MACD維持牛差距，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮130元吸納，反彈阻力154元，不跌穿125.4元續持有。
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