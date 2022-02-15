集團過往透過推出嶄新產品、調整產品組合，支持毛利率擴張；去年上半年，集團的整體毛利率上升0.58個百分點至38.6%，連續第十三個上半年度錄得增長。電動工具繼續為主要收入來源，2021年上半年收入增加55.3%至58.2億美元，佔總收入的91%，其中旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得64.1%的增幅。至於地板護理業務，分部收入增加25.3%至5.7億美元，佔總收入的9%，經營溢利上升90.4%至680萬美元，主要由於地毯清洗機和清潔劑策略類別。

存貨周轉日由2020年6月底的102日，增加34日至136日；應收賬款周轉日則由65日減少至56日。2021年6月底，扣除期內已派發股息1.9億美元之後，集團持有現金22.7億美元，淨負債比率為14.8%。走勢上，自去年12月初形成下降軌，今年1月31日跌至125.4元止跌回穩，翌日裂口高開，昨日重上10天和20天線，MACD維持牛差距，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料有改善，可考慮130元吸納，反彈阻力154元，不跌穿125.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份